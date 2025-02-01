«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Нене Гбамбле

Официальный телеграм-канал московского «Торпедо» объявил об уходе из клуба 22-летнего ивуарийского полузащитника Нене Гбамбле. Как сообщается, контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.

Гбамбле перешёл в «Торпедо» из грозненского «Ахмата» в июле 2024 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 70 тыс. В августе 2024 года футболист отправился в аренду в «Шинник», 30 января ярославский клуб объявил о прекращении срока действия арендного контракта по соглашению сторон.

В текущем сезоне на счету Нене Гбамбле восемь матчей Первой лиги и одна игра Кубка России в составе «Шинника» без результативных действий.

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