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«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Нене Гбамбле

«Торпедо» объявило о расторжении контракта с Нене Гбамбле
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Официальный телеграм-канал московского «Торпедо» объявил об уходе из клуба 22-летнего ивуарийского полузащитника Нене Гбамбле. Как сообщается, контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон.

Гбамбле перешёл в «Торпедо» из грозненского «Ахмата» в июле 2024 года, сумма трансферной компенсации, по данным портала Transfermarkt, составила € 70 тыс. В августе 2024 года футболист отправился в аренду в «Шинник», 30 января ярославский клуб объявил о прекращении срока действия арендного контракта по соглашению сторон.

В текущем сезоне на счету Нене Гбамбле восемь матчей Первой лиги и одна игра Кубка России в составе «Шинника» без результативных действий.

Видео: «Торпедо» победило «Тюмень» в домашнем матче Первой лиги

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