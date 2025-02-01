Анатолий Воробьёв: много птиц «Динамо» потеряло в полёте за золотом, не тех Икаров находит

Бывший вице-президент московского «Динамо» Анатолий Воробьёв высказался о составе бело-голубых.

«Сила стаи от вожаков зависит. С ними надо разобраться. Не всех новых стая хорошо принимает. СМИ писали про Глебова? Много птиц «Динамо» уже при полётах за золотом потеряло. Видимо, не случайно, что Дедал и «Динамо» на одну букву. Не тех Икаров находят», — приводит слова Воробьёва «Евро-Футбол.Ру».

По итогам осенней части текущего сезона РПЛ московское «Динамо» занимает в турнирной таблице четвёртую строчку, набрав 35 очков в 18 матчах. В сезоне-2023/2024 бело-голубые финишировали на третьем месте, при этом команда чешского главного тренера Марцела Лички лидировала в чемпионате перед последним туром и для завоевания чемпионства ей было достаточно не проиграть на выезде «Краснодару», игра завершилась победой «быков» со счётом 1:0.

Видео: Тренер «Динамо» Личка прибыл на заседание КДК РФС