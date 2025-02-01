Кевин Де Брёйне определился с местом продолжения карьеры

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне принял решение по своему будущему. Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

Как сообщает Deadline Day Live в соцсетях, 33-летний бельгийский футболист хочет остаться в Манчестере и намерен продлить трудовое соглашение с «горожанами».

В нынешнем сезоне Де Брёйне принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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