«Чтобы про нас не вспоминали». Арбитр Кукуян — о задаче на вторую часть сезона

Арбитр Павел Кукуян назвал основную задачу в подготовке судейского корпуса к возобновлению сезона.
«Весна будет тяжёлая, это понятно по турнирной таблице. Наша основная задача — с 15‑го числа готовиться и отработать так, чтобы про нас не вспоминали», — сказал Кукуян в эфире «Матч ТВ».
Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).
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