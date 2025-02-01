Гвардиола рассказал о своих взаимоотношениях с Артетой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 24-го тура АПЛ с лонднским «Арсеналом» рассказал о своих взаимоотношениях с наставником «пушкарей» Микелем Артетой.

«Они исключительные. С ним и его семьёй – исключительные. Конечно, сейчас мы не на связи, у Микеля свои дела. У меня свои дела и другие игры, но уважение между нами есть всегда», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 53 очка. «Арсенал» занимает второе место. Команда набрала 47 очков за 23 матча. «Манчестер Сити» идёт на четвёртом месте с 41 баллом.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: