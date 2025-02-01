Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола рассказал о своих взаимоотношениях с Артетой

Гвардиола рассказал о своих взаимоотношениях с Артетой
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 24-го тура АПЛ с лонднским «Арсеналом» рассказал о своих взаимоотношениях с наставником «пушкарей» Микелем Артетой.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они исключительные. С ним и его семьёй – исключительные. Конечно, сейчас мы не на связи, у Микеля свои дела. У меня свои дела и другие игры, но уважение между нами есть всегда», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 53 очка. «Арсенал» занимает второе место. Команда набрала 47 очков за 23 матча. «Манчестер Сити» идёт на четвёртом месте с 41 баллом.

Материалы по теме
Битва Гвардиолы и Артеты, миланское дерби и репетиция плей-офф ЛЧ. 11 топ-матчей выходных
Рейтинг
Битва Гвардиолы и Артеты, миланское дерби и репетиция плей-офф ЛЧ. 11 топ-матчей выходных

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android