Винисиус: Флорентино Перес говорил мне, что я буду вечно играть за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о президенте «сливочных» Флорентино Пересе.

«Флорентино Перес доверял мне, даже когда я был ребёнком, которого никто не знает. Я испытываю к нему большую привязанность. Он всегда говорил, что я буду играть в «Реале» вечно, и это честь для меня», – приводит слова Винисиуса Madrid Universal в соцсетях.

В нынешнем сезоне Винисиус сыграл 26 матчей во всех турнирах, где забил 16 голов и сделал 10 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.