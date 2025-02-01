Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Лечче» Джампаоло подтвердил переход Доргу в «Манчестер Юнайтед»

Тренер «Лечче» Джампаоло подтвердил переход Доргу в «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Лечче» Патрик Доргу перейдёт в «Манчестер Юнайтед», подтвердил главный тренер итальянского клуба Марко Джампаоло.

«Это правда, в субботу Патрик улетит в Манчестер. Он фантастический игрок и парень. Он всегда полностью отдавался для нас.

Я не выпустил его сегодня, потому что мыслями он мог быть уже там, на «Олд Траффорд», – приводит слова Джампаоло после вчерашнего матча Серии А с «Пармой» (3:1) Фабрицио Романо.

20-летний датчанин станет первым приобретением «МЮ» после назначения Рубена Аморима.

В текущем сезоне Доргу сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным, представленным на портале Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» покупает Доргу у «Лечче» за € 30+5 млн — Фабрицио Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android