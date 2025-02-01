Тренер «Лечче» Джампаоло подтвердил переход Доргу в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Лечче» Патрик Доргу перейдёт в «Манчестер Юнайтед», подтвердил главный тренер итальянского клуба Марко Джампаоло.

«Это правда, в субботу Патрик улетит в Манчестер. Он фантастический игрок и парень. Он всегда полностью отдавался для нас.

Я не выпустил его сегодня, потому что мыслями он мог быть уже там, на «Олд Траффорд», – приводит слова Джампаоло после вчерашнего матча Серии А с «Пармой» (3:1) Фабрицио Романо.

20-летний датчанин станет первым приобретением «МЮ» после назначения Рубена Аморима.

В текущем сезоне Доргу сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным, представленным на портале Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.

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