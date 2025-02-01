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Нападающий «Милана» Альваро Мората переходит в «Галатасарай» — Фабрицио Романо

Нападающий «Милана» Альваро Мората переходит в «Галатасарай» — Фабрицио Романо
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Форвард «Милана» Альваро Мората перейдёт в «Галатасарай», сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Указано, что это будет аренда с опцией продления на год и опцией выкупа.

Клубы уже согласовали переход. Теперь 32-летний испанец после проверки всех документов отправится в Стамбул.

Мората перешёл в итальянский гранд из мадридского «Атлетико» минувшим летом. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

Напомним, на проходившем летом 2024 года чемпионате Европы Мората в составе сборной Испании выиграл турнир.

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