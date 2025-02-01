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УАФ выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в члены исполнительного комитета УЕФА

УАФ выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в члены исполнительного комитета УЕФА
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко был выдвинут исполкомом организации кандидатом в члены исполнительного комитета УЕФА, сообщает официальный сайт УАФ.

Это решение было принято на заседании Исполнительного комитета УАФ. Действующий президент УАФ будет претендовать на одну из двух позиций в исполнительном комитете УЕФА со сроком полномочий в два года.

Исполком избрал делегатов от УАФ на 49-й Конгресс УЕФА, который состоится 3 апреля 2025 года в Белграде (Сербия). Ими стали президент УАФ Андрей Шевченко, вице-президент УАФ Александр Шевченко и генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко.

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