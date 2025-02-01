Пабло Солари попрощался с «Ривер Плейт» и вылетел в Москву для перехода в «Спартака» — Ole

По информации интернет-издания Ole, аргентинский вингер Пабло Солари уже попрощался с игроками, тренерами и сотрудниками «Ривер Плейт», собрал свои вещи и вылетел в Москву, где, после прохождения углублённого медицинского осмотра, подпишет контракт со «Спартаком».

По сведениям источника, трансфер игрока был согласован за € 12 млн. 60% указанной суммы пойдёт в бюджет «Ривер Плейт», 30% заработает «Коло-Коло», а оставшиеся 10% от компенсации заработает «Таллерес»

В сезоне-2024 Солари сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

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