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Александр Григорян: Неймар талант не реализовал, зевнул свой потенциал

Александр Григорян: Неймар талант не реализовал, зевнул свой потенциал
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Бывший главный тренер «Кубани», «Тамбова» и женской команды ЦСКА Александр Григорян дал оценку карьере 32-летнего бразильского нападающего Неймара.

«Оценивать его можно только одним образом — он свой талант не реализовал. Это я ещё мягко сказал, хотел сказать иначе. Действительно, зевнул он свой потенциал. Он только потёрся об оболочку своего потенциала — и всё. Сравнивать его с Месси, Криштиану Роналду неуместно», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Неймар расторг контракт c саудовским «Аль-Хилялем», в котором за полтора года сыграл семь матчей и забил один гол. После этого футболист подписал соглашение с бразильским «Сантосом» и взял себе десятый номер, под которым когда-то за этот клуб выступал легендарный Пеле.

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