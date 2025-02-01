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Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на недовольство Ямаля заменой в игре с «Аталантой»

Тренер «Барселоны» Флик отреагировал на недовольство Ямаля заменой в игре с «Аталантой»
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Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о недовольстве вингера клуба Ламина Ямаля его заменой в концовке матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой».

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Ямаль – 47'     1:1 Эдерсон – 67'     2:1 Араухо – 72'     2:2 Пашалич – 79'    

«Он разочарован, но именно в конце я хотел что-то изменить, и я думал, что в последние минуты матча мы могли бы победить, но счёт остался 2:2, и я тоже счастлив», — приводит слова Флика Football Espana.

Напомним, Ямаль был заменён на 90+6 минуте матча. Когда испанский футболист покидал поле, на его лице было выражено явное недовольство.

«Барселона» заняла второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 19 очков за восемь матчей.

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