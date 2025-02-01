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Эдуард Мор оценил шансы «Ахмата» избежать вылета из РПЛ

Эдуард Мор оценил шансы «Ахмата» избежать вылета из РПЛ
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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о шансах грозненского «Ахмата» в борьбе за выживание в Российской Премьер-Лиге.

«Я не верю в вылет «Ахмата» напрямую от слова совсем. Да и в стыки не верю. Думаю, что под руководством Ташуева команда хорошо проведёт сборы и останется. Стопроцентную гарантию не даст никто, но на 99 процентов они и стыков избегут», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам осенней части сезона РПЛ «Ахмат» из Грозного набрал 13 очков в 18 матчах и занимает в турнирной таблице 15-е место — в зоне прямого вылета в Первую лигу. Отставание бело-зелёных от зоны стыковых матчей составляет одно очко, от гарантирующего сохранение прописки в РПЛ 12-го места — три очка.

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