Give me Sport назвал лучшего бразильского футболиста в истории

Авторитетный британский портал Give me Sport обнародовал рейтинг лучших бразильских футболистов в истории.
Первую строчку рейтинга занял легендарный нападающий Пеле – единственный трёхкратный чемпион мира. Второе место досталось культовому форварду Роналдо, который дважды со сборной Бразилии выиграл ЧМ и два раза получал награду «Золотой мяч». Бронза рейтинга — у Гарринчи.
Рейтинг лучших бразильцев в истории футбола от Give me Sport
- Пеле
- Роналдо
- Гарринча
- Роналдиньо
- Ривалдо
- Ромарио
- Неймар
- Зико
- Диди
- Жаирзинью
Напомним, Неймар — единственный игрок из данного списка, который продолжает выступать на данный момент. Совсем недавно бразилец официально вернулся в «Сантос».
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