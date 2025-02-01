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Give me Sport назвал лучшего бразильского футболиста в истории

Give me Sport назвал лучшего бразильского футболиста в истории
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Авторитетный британский портал Give me Sport обнародовал рейтинг лучших бразильских футболистов в истории.

Первую строчку рейтинга занял легендарный нападающий Пеле – единственный трёхкратный чемпион мира. Второе место досталось культовому форварду Роналдо, который дважды со сборной Бразилии выиграл ЧМ и два раза получал награду «Золотой мяч». Бронза рейтинга — у Гарринчи.

Рейтинг лучших бразильцев в истории футбола от Give me Sport

  1. Пеле
  2. Роналдо
  3. Гарринча
  4. Роналдиньо
  5. Ривалдо
  6. Ромарио
  7. Неймар
  8. Зико
  9. Диди
  10. Жаирзинью

Напомним, Неймар — единственный игрок из данного списка, который продолжает выступать на данный момент. Совсем недавно бразилец официально вернулся в «Сантос».

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