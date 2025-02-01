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Стало известно, когда появится результат решающей допинг-пробы «В» Михаила Мудрика

Стало известно, когда появится результат решающей допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
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Атакующий хавбек «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик и представители лондонского клуба ожидают, что результаты допинг-пробы «B» должны появиться в начале февраля, сообщает авторитетный украинский журналист Игорь Бурбас в своём подкасте на YouTube.

При этом сообщается, что особых сомнений в том, что вторая проба покажет тот же результат, что и первая, — нет, однако есть надежда, что концентрация запрещённого вещества (мельдоний) будет меньше.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест в октябре. В пробе «А» футболиста обнаружили запрещённое вещество. В случае получения положительной повторной пробы игроку может грозить дисквалификация сроком до четырёх лет.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки:

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