Солари — в шаге от перехода в «Спартак», хет-трик Мирошниченко в АХЛ. Главное к утру

Аргентинский вингер «Ривер Плейт» Пабло Солари вылетел в Москву для завершения трансфера в «Спартак», российский нападающий фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко оформил хет-трик в АХЛ, ЦСКА договорился с «Фламенго» о переходе Лоррана. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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