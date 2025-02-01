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1 февраля главные новости спорта, футбол, баскетбол, хоккей, НБА, НХЛ

Солари — в шаге от перехода в «Спартак», хет-трик Мирошниченко в АХЛ. Главное к утру
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Аргентинский вингер «Ривер Плейт» Пабло Солари вылетел в Москву для завершения трансфера в «Спартак», российский нападающий фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко оформил хет-трик в АХЛ, ЦСКА договорился с «Фламенго» о переходе Лоррана. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Пабло Солари попрощался с «Ривер Плейт» и вылетел в Москву для перехода в «Спартак» — Ole.
  2. Хет-трик Ивана Мирошниченко принёс победу фарм-клубу «Вашингтона» в матче АХЛ.
  3. ЦСКА и «Фламенго» достигли соглашения о переходе Лоррана за € 8 млн — O Globo.
  4. Нападающий «Милана» Альваро Мората переходит в «Галатасарай» — Фабрицио Романо.
  5. Стало известно расписание стыковых матчей плей-офф Лиги чемпионов.
  6. Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Филадельфию» и прервать две серии.
  7. Джей Ти Миллер перешёл из «Ванкувера» в «Рейнджерс» в рамках большого обмена игроками.
  8. Тренер «Лечче» Джампаоло подтвердил переход Доргу в «Манчестер Юнайтед».
  9. «Спартак» и «Торино» согласовывают последние детали перехода Илича за € 22 млн — Ди Марцио.
  10. «Манчестер Юнайтед» согласовал переход 17-летнего вингера «Спортинга» за € 60 млн — A Bola.
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