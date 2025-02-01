Никита Кривцов ответил, за счёт чего «Краснодар» сможет выиграть чемпионство

Атакующий полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос о факторах, за счёт которых чёрно-зелёные могут стать чемпионами в Российской Премьер-Лиге.

«Краснодар» сможет выиграть чемпионство за счёт работы и забитых голов. Это не то чтобы секрет. Думаю, что каждая команда так считает», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам осенней части сезона «Краснодар» занимает в турнирной таблице РПЛ первое место, набрав 39 очков в 18 матчах. Столько же очков у находящегося на втором месте «Зенита», на два очка отстаёт «Спартак», на четыре — московское «Динамо» и «Локомотив».

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