Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Чернов: слова Кокорина про уровень РПЛ — мнение, переживём

Никита Чернов: слова Кокорина про уровень РПЛ — мнение, переживём
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о скандальной реплике нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина про уровень РПЛ.

«Это мнение Кокорина. Как считает нужным, так и говорит. Я не согласен с этими словами. В любом случае в РПЛ есть хорошие иностранцы. Уровень, может быть, где-то и просел, если сравнивать с ребятами, с которыми я начинал. Потом мы лет через 20 скажем, что были чуть сильнее следующего поколения. Если он так считает, ничего страшного. Переживём», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее 33-летний экс-нападающий московского «Динамо», «Анжи», «Зенита», «Сочи» и «Спартака» Александр Кокорин в резко уничижительной форме высказался об уровне РПЛ с 2019 года.

Видео: Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней

Материалы по теме
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android