Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Осер. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья готов заплатить штраф в € 21 000, наложенный на фанатов «Барселоны» — Эспиноса

Рафинья готов заплатить штраф в € 21 000, наложенный на фанатов «Барселоны» — Эспиноса
Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья предложил президенту каталонского клуба Жоану Лапорте, чтобы сам футболист оплатил штраф в размере € 21 000, наложенный на представителей одного из фанатских движений сине-гранатовых. Об этом сообщает журналист Хави Эспиноса в соцсети Х (ранее Twitter).

Этот штраф был наложен на болельщиков «Барселоны» из-за допущенных ими нарушений. Ранее каталонский клуб попросил данную фанатскую группу оплатить штраф, однако она отказалась и выразила протест. После отказа выплатить необходимую сумму, руководство сине-гранатовых запретило этим поклонникам посещать специальную трибуну на Олимпийском стадионе.

Материалы по теме
Рафинья превзошёл Месси и Неймара по важному статистическому показателю в «Барселоне»

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android