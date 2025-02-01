Рафинья готов заплатить штраф в € 21 000, наложенный на фанатов «Барселоны» — Эспиноса

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья предложил президенту каталонского клуба Жоану Лапорте, чтобы сам футболист оплатил штраф в размере € 21 000, наложенный на представителей одного из фанатских движений сине-гранатовых. Об этом сообщает журналист Хави Эспиноса в соцсети Х (ранее Twitter).

Этот штраф был наложен на болельщиков «Барселоны» из-за допущенных ими нарушений. Ранее каталонский клуб попросил данную фанатскую группу оплатить штраф, однако она отказалась и выразила протест. После отказа выплатить необходимую сумму, руководство сине-гранатовых запретило этим поклонникам посещать специальную трибуну на Олимпийском стадионе.

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