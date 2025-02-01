ЦСКА может усилить состав полузащитником «Ривер Плейт» — журналист Шрур

Московский ЦСКА проявляет интерес к 23-летнему опорному полузащитнику «Ривер Плейт» Родриго Вильягре. Об этом сообщает журналист Себастиан Шрур в соцсети Х (ранее Twitter).

Футболист выступает в составе аргентинского клуба с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой договор Вильягры с клубом рассчитан до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость опорного полузащитника составляет € 5,5 млн.

После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ ЦСКА набрал 31 очко и занимает шестое место.

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