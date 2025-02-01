Джейми Каррагер обеспокоен отсутствием трансферов у «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что мерсисайдцы «рискуют», не проявляя активности в январское трансферное окно, но утверждает, что при этом клуб совершил «подписание сезона».

«Трансферная политика «Ливерпуля» может быть одновременно разочаровывающей, рискованной и смелой. Они продолжают успешно конкурировать на вершине Премьер-лиги, оставаясь при этом в нижней части таблицы чистых расходов.

Меня беспокоит отсутствие набора игроков с приходом нового менеджера. «Ливерпуль» был бы сильнее с левым защитником и дополнительным центральным полузащитником. В текущей форме стартовый состав [Арне] Слота способен выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов, однако травма Вирджила ван Дейка или Мохамеда Салаха станет большой проблемой, а если Райан Гравенберх будет отсутствовать, у клуба не найдётся естественной замены на эту позицию.

Но каким бы ни был исход борьбы за титул, «Ливерпуль» может заявить, что уже заключил сделку, которая принесёт ему подписание сезона: самого Слота», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

46-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года. Ранее специалист находился на посту главного тренера «Фейеноорда». В текущем сезоне «Ливерпуль» под руководством Арне Слота борется за четыре трофея, занимая на данный момент первое место в английской Премьер-лиге. Также «Ливерпуль» финишировал первым в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов и напрямую прошёл в 1/8 финала турнира.