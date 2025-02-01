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Рахимич — о Помазуне: вариантов не было, и тут появился «Спартак» — что же делать?

Рахимич — о Помазуне: вариантов не было, и тут появился «Спартак» — что же делать?
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Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич высказался о возможном переходе голкипера армейцев Ильи Помазуна в столичный «Спартак». Ранее появилась информация, что клубы договорились о трансфере.

«Очень неожиданно, что Помазун переходит в «Спартак». Но в жизни всякое бывает. Если это выбор Ильи, надо его поддерживать. ЦСКА на него не рассчитывает, однако ему нужно играть. Других вариантов не было, и тут появился «Спартак» — что же делать? Да, это самый принципиальный соперник, поэтому неожиданно. Но это выбор Помазуна. Болельщики могут смотреть на это как угодно, но это тоже большой клуб. ЦСКА и «Спартак» — крупнейшие клубы в России», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Илья Помазун является воспитанником красно-синих. Действующий трудовой контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.

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