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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 24-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 24-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 1 февраля, матчем между «Ноттингем Форест» и «Брайтоном» стартует 24-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

1 февраля, суббота:

  • 15:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Брайтон»;
  • 18:00 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм»;
  • 18:00 мск. «Ипсвич Таун» — «Саутгемптон»;
  • 18:00 мск. «Эвертон» — «Лестер Сити»;
  • 18:00 мск. «Борнмут» — «Ливерпуль»;
  • 20:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла».

2 февраля, воскресенье:

  • 17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»;
  • 17:00 мск. «Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур»;
  • 19:30 мск. «Арсенал» — «Манчестер Сити».

3 февраля, понедельник:

  • 23:00 мск. «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед».
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