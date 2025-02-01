Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 24-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 1 февраля, матчем между «Ноттингем Форест» и «Брайтоном» стартует 24-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

1 февраля, суббота:

15:30 мск. «Ноттингем Форест» — «Брайтон»;

18:00 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм»;

18:00 мск. «Ипсвич Таун» — «Саутгемптон»;

18:00 мск. «Эвертон» — «Лестер Сити»;

18:00 мск. «Борнмут» — «Ливерпуль»;

20:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла».

2 февраля, воскресенье:

17:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»;

17:00 мск. «Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур»;

19:30 мск. «Арсенал» — «Манчестер Сити».

3 февраля, понедельник:

23:00 мск. «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: