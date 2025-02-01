Защитник «Милана» Калабрия в ближайшее время может покинуть клуб — Ди Марцио

Крайний защитник и один из капитанов «Милана» Давиде Калабрия в ближайшее время перейти в «Болонью». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Болонья» рассчитывает закрыть операцию уже в субботу, 1 февраля, тогда будет назначен медосмотр. Отмечается, что на данный момент стороны обсуждают компенсацию, которую должен получить «Милан», за шесть месяцев до истечения контракта с игроком.

Напомним, 26 января, после матча «Милана» с «Пармой» в Серии А (3:2) у защитника миланцев произошла стычка с главным тренером команды Сержиу Консейсау прямо на поле.

28-летний защитник всю карьеру провёл в «Милане». В нынешнем сезоне Калабрия принял участие в 14 матчах клуба во всех турнирах, в которых забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянца в € 7,5 млн.