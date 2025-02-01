Аморим впервые высказался о возможной продаже Гарначо и Майну

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал информацию о возможной продаже футболистов «красных дьяволов» Алехандро Гарначо и Кобби Майну.

«Я хочу сохранить таких игроков, как Майну и Гарначо. Мы должны улучшать академию и привлекать больше футболистов, чтобы они играли, были в форме, но также нам нужно продавать, чтобы соответствовать финансовым правилам. Конечно же, я хочу, чтобы команда готовилась к следующему матчу с Кобби и Гарначо», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялись сведения об интересе к Гарначо и Майну со стороны «Челси».

Сколько стоят молодые футболисты: