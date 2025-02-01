ЦСКА выплатит € 8 млн за Лоррана до конца года и получит 80% прав на игрока — Касагранде

Московский ЦСКА согласовал с «Фламенго» трансфер 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана за € 8 млн, которые красно-синие выплатят в несколько траншей до конца 2025 года. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, армейцы получат 80% прав на бразильского футболиста.

Подчёркивается, что изначально ЦСКА предлагал вариант с выплатой суммы трансфера за Лоррана до 2027 года, а красно-чёрные хотели получить деньги сразу или в течение полугода. Однако затем стороны договорились, что красно-синие выплатят всю сумму до конца 2025-го.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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