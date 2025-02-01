Щенсны — о Ямале: величайший талант, который я когда-либо видел в своей жизни

Голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны высказался об игре 17-летнего вингера клуба Ламина Ямаля.

«С точки зрения техники Ламин Ямаль — величайший талант, который я когда-либо встречал в своей жизни. Это безумие. Никогда не видел, чтобы кто-то другой делал то, что он вытворяет на тренировках», — приводит слова Щенсны Marca.

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 13 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.