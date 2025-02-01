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Хавбек ЦСКА Бистрович отреагировал на информацию о возможном переходе в «Крылья Советов»

Хавбек ЦСКА Бистрович отреагировал на информацию о возможном переходе в «Крылья Советов»
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Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал информацию о потенциальном переходе в «Крылья Советов».

«Первый раз слышу о «Крыльях», если честно. До меня ничего не доходило. Я сконцентрирован на сборах с ЦСКА. Я полностью здесь. У меня есть контракт», — сказала Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Кристиян Бистрович принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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