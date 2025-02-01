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Тренер «Тоттенхэма» — о трансферах: многие игроки доступны, но подойдут ли они нам?

Тренер «Тоттенхэма» — о трансферах: многие игроки доступны, но подойдут ли они нам?
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о трансферной политике клуба и заявил, что «Тоттенхэм» является большим клубом.

«Это по-прежнему большой клуб. Это всё ещё клуб, который может бороться за награды, и всё зависит от того, видит ли футболист тот потенциал, который видим мы или который вижу я.

Единственное, чего я не хочу делать, так это подписывать кого-то, кто станет просто ещё одним игроком команды. Не думаю, что это имеет смысл, если учесть, что нас ждёт.

Вот почему мы ищем одного или двух игроков, которые помогут нам в том, что нас ждёт впереди, при этом они должны подойти нам и соответствовать тому, что мы делаем. И в этом сложность. Много футболистов доступны, но подойдут ли они [нам]? Вот в чём вопрос», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

После 23 матчей «Тоттенхэм Хотспур» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 24 очка.

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