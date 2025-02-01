Фото: Неймар не смог сдержать слёз во время своей презентации в «Сантосе»

32-летний нападающий Неймар заплакал во время собственной презентации в качестве игрока «Сантоса», воспитанником которого он является.

Фото: Пресс-служба ФК «Сантос»

Фото: Пресс-служба ФК «Сантос»

На презентации бразильского футболиста собрался полный стадион, который скандировал его имя.

Неймар выступал в составе взрослой команды «Сантоса» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара составляет € 15 млн.

Материалы по теме Официально «Сантос» объявил о возращении Неймара в клуб спустя 12 лет

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо: