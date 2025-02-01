«Тоттенхэм» проявляет интерес к защитнику «Челси» — Caught Offside

«Тоттенхэм» рассматривает возможность с арендой 26-летнего защитника «Челси» Акселя Дисаси. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «шпоры» начали проявлять интерес к французскому футболисту, поскольку он не получает регулярной игровой практики в стане «синих», а также из-за травмы центрального защитника Раду Дрэгушина.

В нынешнем сезоне Дисаси принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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