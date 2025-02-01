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Тяпушкин: «Алания» — самобытный клуб с огромными традициями, будет очень плохо потерять её

Тяпушкин: «Алания» — самобытный клуб с огромными традициями, будет очень плохо потерять её
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Экс-тренер вратарей «Алании» Дмитрий Тяпушкин отреагировал на финансовые проблемы владикавказской команды.

«Для российского футбола будет очень плохо потерять «Аланию», которая, хоть и играет в Первой лиге, всегда была самобытной командой с огромными традициями. Из этого клуба вышло много прекрасных футболистов. Я год работал в «Алании» и за это время понял, что такое футбол для Осетии. Будет очень печально, если клуб прекратит своё существование», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что владикавказский клуб может прекратить своё существование. Из-за финансовых проблем и сокращения бюджета команда отменила сборы в Турции, выставила всех футболистов на трансфер, собирается понизить зарплаты всем тренерам и игрокам, а также упразднила вторую команду.

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