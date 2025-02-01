Хаджи: в «Спартаке» есть сын Дасаева — говорят, очень талантливый вратарь

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о потенциальном переходе в клуб вратаря столичного ЦСКА Ильи Помазуна.

«У «Спартака» осталось два вратаря — Максименко и Довбня, которого взяли за былые заслуги. Он даже в Кубке не выходил. Правда, в «Спартаке» есть сын Дасаева. Говорят, что он очень талантливый, Ринат тоже хорошего мнения о нём. Если гены сыграют роль, отец уж подскажет, что надо — вложит мастерство. Но пока это на перспективу. А сейчас же «Спартак» не может остаться без вратаря — Максименко отчаянный, в ноги бросается. Не дай бог травмы. Раз нет второго Дасаева, то Помазун — хороший вариант», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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