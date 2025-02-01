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«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Насра» о трансфере Нуньеса за € 84 млн — The Sun

«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Насра» о трансфере Нуньеса за € 84 млн — The Sun
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В «Ливерпуле» приняли решение отклонить предложение «Аль-Насра» о покупке 25-летнего нападающего Дарвина Нуньеса за £ 70 млн (€ 84 млн). Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, английский клуб сообщил, что уругвайский футболист не продаётся «ни за какие деньги». Подчёркивается, что сам Нуньес был заинтересован в том, чтобы обсудить детали возможного перехода в «Аль-Наср».

В нынешнем сезоне Дарвин Нуньес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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