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Вице-президент «Сантоса» раскрыл детали контракта Неймара с клубом

Вице-президент «Сантоса» раскрыл детали контракта Неймара с клубом
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Вице-президент бразильского «Сантоса» Фернандо Бонавидес заявил, что контракт 32-летнего нападающего клуба Неймара рассчитан на шесть месяцев, но есть надежда, что он будет продлён.

«Первоначально контракт рассчитан на шесть месяцев, но, очевидно, мы сделаем всё, чтобы он остался с нами. Мы надеемся, что он останется до чемпионата мира в следующем году», — приводит слова Бонавидеса RMC Sport.

В пятницу, 31 января, «Сантос» объявил о возвращении нападающего Неймара в клуб, выпускником академии которого он является.

Неймар выступал в составе взрослой команды «Сантоса» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Неймара составляет € 15 млн.

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