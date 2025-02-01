В «МЮ» убеждены, что Тель считает их клуб приоритетным вариантом для перехода — TT

Представители «Манчестер Юнайтед» убеждены, что 19-летний нападающий «Баварии» Матис Тель считает переход в стан «красных дьяволов» наиболее предпочтительным вариантом для продолжения своей карьеры.

По информации источника, на текущий момент «Манчестер Юнайтед» обладает возможностью только арендовать Теля, в то время как «Бавария» заинтересована в его полноценной продаже до конца зимнего трансферного окна. Ожидается, что сделка по переходу 19-летнего нападающего в английский клуб будет отложена как минимум до лета.

В нынешнем сезоне Тель принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: