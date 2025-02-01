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Экс-вратарь «Спартака» и ЦСКА Тяпушкин: трансфер Помазуна — очень хорошо для Максименко

Экс-вратарь «Спартака» и ЦСКА Тяпушкин: трансфер Помазуна — очень хорошо для Максименко
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Экс-вратарь «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Тяпушкин высказался о потенциальном переходе голкипера армейцев Ильи Помазуна в стан красно-белых. По мнению Тяпушкина, трансфер создаст конструктивную конкуренцию, что хорошо для вратаря «Спартака» Александра Максименко.

«Конечно, Помазуну будет непросто конкурировать с Максименко за место первого номера в «Спартаке». Но у Ильи есть возможность доказать себе и всем остальным, что он вратарь с определённым уровнем и амбициями. Ему нужно восстановиться после того, как он пропустил много времени. Трансфер Помазуна — это очень хорошо для Максименко, ведь второй номер играет значимую роль для первого номера. Будет конструктивная конкуренция», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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