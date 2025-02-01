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В «Ростове» отреагировали на информацию о возможном переходе в клуб Антона Зиньковского

В «Ростове» отреагировали на информацию о возможном переходе в клуб Антона Зиньковского
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал информацию о потенциальном переходе крайнего нападающего «Спартака» Антона Зиньковского в команду Валерия Карпина на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

«Мне об этом ничего не известно», — сказал Рыскин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее о возможном переходе Зиньковского в «Ростов» на правах аренды сообщил журналист Иван Карпов.

В нынешнем сезоне Зиньковский принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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