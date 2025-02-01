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«Промес в ОАЭ не кукурузу охраняет». Глушаков — о возможном возвращении игрока в «Спартак»

«Промес в ОАЭ не кукурузу охраняет». Глушаков — о возможном возвращении игрока в «Спартак»
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Бывший капитан и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о потенциальном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский клуб.

«Уверен, на данном этапе он реально способен помочь. Нидерландец же в ОАЭ не кукурузу охраняет. Он выходит на поле, пусть не на самом высоком уровне. Главное — не растерять форму. Знаю по себе, поскольку сам играл и в пляжный футбол, и в Медиалиге, а потом возвращался в РПЛ. Если физические кондиции Промеса в норме, он в состоянии принести пользу, а мастерство за год не растерял. Думаю, и сам Квинси не прочь вернуться в Россию», — приводит слова Глушакова «RT на русском».

На текущий момент 33-летний нападающий выступает в составе «Дубай Юнайтед» из ОАЭ.

Промес являлся игроком «Спартака» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Всего футболист провёл в Российской Премьер-Лиге 194 матча, забил 94 гола и сделал 46 результативных передач.

В марте 2024 года нападающий был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств и к полутора годам — за поножовщину с родственником. Промесу грозит экстрадиция на родину.

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