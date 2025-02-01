«Тоттенхэм» сделал запрос по Гарначо, «МЮ» готов продать игрока за € 72 млн — Daily Mail

«Тоттенхэм» связался с «Манчестер Юнайтед» с целью узнать детали потенциальной покупки крайнего нападающего манкунианцев Алехандро Гарначо. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы продать аргентинского футболиста за сумму около £ 60 млн (€ 72 млн). «Тоттенхэм» сделал запрос «Манчестер Юнайтед» по Гарначо после того, как сорвался переход нападающего «Баварии» Матиса Теля в лондонский клуб.

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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