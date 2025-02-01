Форвард «Краснодара» Джон Кордоба оценил нынешний уровень чемпионата России

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о нынешнем уровне Российской Премьер-Лиги.

«РПЛ — хороший чемпионат, могу ответственно это заявить. Да, есть ряд факторов, над которыми надо поработать. Но российский чемпионат растёт», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке, «Локомотив» (35) — на пятой, ЦСКА (31) — на шестой, «Ростов» (26) — на седьмой.

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