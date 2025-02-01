Экс-игрок «Динамо» и «Пари НН» Александр Сапета завершил игровую карьеру

Бывший футболист московского «Динамо», «Ростова» и «Кубани» Александр Сапета, проведший прошлый сезон в «Пари НН-2», объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 35 лет.

«Всё когда-то заканчивается — и футбольная карьера тоже. Считаю, что провёл неплохую карьеру: поиграл в хороших клубах под руководством хороших тренеров. Получил жизненный и футбольный опыт — всё пошло в копилочку. За это время было много контактов как в футболе, так и за пределами поля. Не мог представить, что завершу карьеру в Нижнем Новгороде. Но «Пари НН» стал родным клубом. А Нижний Новгород для меня — один из лучших городов в России. Признателен и клубу, и городу и за прошлые годы, и за будущие тоже. Всё, что ни делается, к лучшему», — приводит слова Сапеты официальный сайт «Пари НН».

Отмечается, что футболист останется в системе нижегородского футбола. Сапета возглавил команду СШОР-8, которая с весны будет выступать в КФК (первенстве МФС «Приволжье»).

Александр Сапета является воспитанником футбольного клуба «Сатурн». За «Пари НН» футболист выступал с 2018 по 2021 год. Всего провёл 97 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач.