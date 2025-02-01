Эксперт бразильского футбола охарактеризовал потенциального новичка ЦСКА Лоррана

Александр Спивак, являющийся журналистом и специалистом по бразильскому футболу, охарактеризовал возможного новичка ЦСКА, 18-летнего полузащитника «Фламенго» Лоррана.

«Лорран — игрок талантливый, по-настоящему бразильский. Может обыграть, способен придумать оригинальный пас. При этом крупный, с длинным шагом. Это не готовый футболист, как тот же Луис Энрике, перешедший в «Зенит». В силу возраста переживает взлёты и падения, как раз сейчас он не в лучшем состоянии. Много критики от болельщиков «Фламенго», последние матчи Лорран ходил по полю. Тем интереснее, что ЦСКА в него верит и добивает этот трансфер. Стилистически мне этот игрок очень нравится. Я рад, что смогу теперь смотреть его близко, на стадионе», — сказал Спивак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.