Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков ответил, какие позиции нужно усилить «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Глушаков ответил, какие позиции нужно усилить «Спартаку» для борьбы за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением, какие позиции нужно усилить красно-белым для повышения шансов на завоевание титула.

«Линию обороны. Надо плясать от печки. Не помешал бы один центральный защитник, а то и два. Пусть борются за место в составе с Бабичем, Никитой Черновым и Русланом Литвиновым. Крайние для повышения конкуренции тоже нужны. Это необходимо и для того, чтобы у Станковича имелся более обширный выбор исполнителей», — приводит слова Глушакова RT.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Промес в ОАЭ не кукурузу охраняет». Глушаков — о возможном возвращении игрока в «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android