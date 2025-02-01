Глушаков ответил, какие позиции нужно усилить «Спартаку» для борьбы за чемпионство

Бывший капитан и полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением, какие позиции нужно усилить красно-белым для повышения шансов на завоевание титула.

«Линию обороны. Надо плясать от печки. Не помешал бы один центральный защитник, а то и два. Пусть борются за место в составе с Бабичем, Никитой Черновым и Русланом Литвиновым. Крайние для повышения конкуренции тоже нужны. Это необходимо и для того, чтобы у Станковича имелся более обширный выбор исполнителей», — приводит слова Глушакова RT.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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