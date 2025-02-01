Стивен Джеррард сделал заявление после ухода из «Аль-Иттифака»

Бывший главный тренер саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард выступил с заявлением, после того, как покинул клуб по обоюдному согласию сторон в четверг, 30 января.

«Я хочу выразить свою благодарность клубу, игрокам, болельщикам и всем, кто принимал участие в моём пребывании здесь. Спасибо за предоставленную возможность и поддержку, особенно президенту господину Самеру, генеральному директору господину Хамаду и главе футбольного комитета господину Хатиму.

Я многому здесь научился, и это был положительный опыт как для меня лично, так и для моей семьи. Но футбол непредсказуем, и иногда всё идёт не так, как мы хотим. Однако я покидаю клуб и страну с большим уважением. Я не сомневаюсь, что проделанная работа принесёт успех в будущем, и я желаю команде всего наилучшего до конца сезона», — приводит слова Джеррарда Daily Mail.

Английский специалист был назначен на должность главного тренера «Аль-Иттифака» летом 2023 года. До этого Джеррард возглавлял «Астон Виллу» и «Рейнджерс», вместе с которым стал чемпионом Шотландии. Также Стивен работал с молодёжной командой «Ливерпуля».