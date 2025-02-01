Экс-вратарь «Зенита» и «Динамо» Березовский оценил перспективы Помазуна в «Спартаке»

Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский высказался о перспективах голкипера Ильи Помазуна в «Спартаке». Ранее появилась информация, что ЦСКА и «Спартак» договорились о трансфере российского игрока.

«Любой вратарь, да и спортсмен — амбициозная личность. Наверняка Помазун чувствует в себе силы, чтобы выиграть конкуренцию. Очень почётно быть в таком клубе, как «Спартак». Но личные амбиции, чтобы играть, а не сидеть на лавке, преобладают у каждого спортсмена. Думаю, Илья составит серьёзную конкуренцию, тем более что он в предыдущих клубах доказывал: он — вратарь высокого уровня. Но непонятно, как сложится судьба. Бывает, что вмешиваются травмы, какие-то неудачные периоды или другие ситуации. Думаю, у него будет шанс», — сказал Березовский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Полное интервью с Романом Березовским выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме Хаджи: Помазун составлял хорошую конкуренцию Акинфееву, а у Максименко регулярные ошибки

Самые титулованные футбольные клубы России: