Эмери одобрил переход Рашфорда в «Астон Виллу» на правах аренды — Романо

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери одобрил желание руководства бирмингемского клуба попытаться арендовать крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, эта сделка оценивается как дорогая и сложная для «Астон Виллы», однако клуб уже связался с окружением 27-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: