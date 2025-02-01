Никита Чернов предположил, почему у Виллиана Жозе не получилось в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о причинах неудачного выступления нападающего Виллиана Жозе в стане красно-белых. Напомним, бразильский футболист перешёл в московский клуб минувшим летом и покинул его в январе 2025 года.
«Виллиан Жозе получал мало игрового времени. Тем более Угальде раскрылся, начал в каждой игре забивать. Понятно, что шансов у Жозе было не особо много. Когда выходил на поле, не получалось себя зарекомендовать. Это жизнь. В «Спартаке» просто не бывает. Где-то нужно чуть везения. Ему немножко не повезло», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Жозе сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
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