«Милан» покупает форварда Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда» за € 35 млн — Романо

«Фейеноорд» принял окончательное предложение «Милана» по трансферу 23-летнего центрального нападающего Сантьяго Хименеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянский гранд заплатит за мексиканского футболиста более, чем € 35 млн с учётом бонусов. Контракт Хименеса включает в себя пункт об отступных.

В нынешнем сезоне Хименес принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 37 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: