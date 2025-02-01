«Борнмут» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Борнмут» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 сыгранных матчей «Борнмут» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. «Ливерпуль» после 22 игр находится на первом месте, заработав 53 очка. На втором месте располагается лондонский «Арсенал» с 47 очками после 23 встреч.