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«Борнмут» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура АПЛ начнётся в 18:00

«Борнмут» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча 24-го тура АПЛ начнётся в 18:00
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Сегодня, 1 февраля, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Борнмут» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 23 сыгранных матчей «Борнмут» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. «Ливерпуль» после 22 игр находится на первом месте, заработав 53 очка. На втором месте располагается лондонский «Арсенал» с 47 очками после 23 встреч.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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